Após acusação de violência domestica, Antony é desconvocado da seleção

O atacante Antony, do Manchester United, foi desconvocado da lista de 23 jogadores da seleção brasileira que disputarão os dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, diante de Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente. O anúncio foi feito pela CBF no fim da tarde desta segunda-feira, 4, após a divulgação de documentos utilizados pela Polícia Civil para a investigação do caso de violência doméstica envolvendo o jogador pelo site UOL. O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, foi chamado para o lugar.

“Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira, envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira”, disse a entidade, em nota oficial. “Para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz chamou Gabriel Jesus, que estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores, enviada à Fifa.”

Antony é a terceira baixa na lista inicial divulgada pelo técnico Fernando Diniz. Antes dele, o treinador já havia realizadoduas alterações chamando o atacante Raphinha, do Barcelona, para vaga de Vinicius Júnior, do Real Madrid, e o goleiro Lucas Perri, do Botafogo, para o lugar de Bento, do Athletico-PR.

Nas fotos, vídeos e áudios revelados pela reportagem apontavam ameaças, intimidações e agressões físicas feitas pelo jogador contra a ex-namorada, a DJ e influenciadora Gabriela Cavallin.

Antony teria ofendido a ex-namorada no período em que estava grávida. Uma imagem também mostra a mão da DJ machucada, resultado de uma das supostas agressões.

“Você fez de tudo ontem para eu perder o bebê. Tentou me matar de susto correndo com carro, jogando o volante. Então, não fala para eu me cuidar agora. Você chamou o meu bebê de ‘garantia do meu futuro’. Nem tenho palavras para tudo o que você fez”, registra uma das imagens.

O depoimento de uma testemunha, uma amiga do casal, que afirma ter visto o atleta destruindo o celular da então namorada em duas ocasiões, também foi incluído como prova do inquérito.

Gabriela Cavallin teria sido agredida em maio deste ano, mas registrou boletim de ocorrência somente em junho, na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Antony e a influenciadora viveram um relacionamento durante o ano passado. Em julho de 2022, ela revelou que havia sofrido aborto espontâneo de um bebê que teria com o jogador.

O atacante foi revelado pelo São Paulo, em 2018, e logo foi negociado com o Ajax, da Holanda, em 2022. Na última temporada, foi comprado pelo Manchester United por cerca de 100 milhões de euros (504 milhões pela cotação da época), em uma das maiores transações da história do clube.

Segundo a reportagem, o jogador preferiu não se pronunciar sobre as acusações. A assessoria do atleta diz que o caso está em segredo de Justiça e ainda será julgado por via oficial. Somente o agente do atleta, Júnior Pedroso, falou sobre o caso:

“O que se pode observar é que ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Como no dia da convocação para seleção brasileira e agora no momento da apresentação. Mas os fatos expostos são os mesmos que estão sendo tratados no processo investigatório”, afirmou Pedroso.

