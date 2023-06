Aos 22 anos, Haaland ganha a Chuteira de Ouro 2022/23

Em uma temporada que pode se tornar perfeita, caso vença a Champions League com o Manchester City, no próximo dia 10, o norueguês Erling Haaland conquistou, com sobras, a Chuteira de Ouro da temporada 2022/23, prêmio para o maior artilheiro dos campeonatos nacionais na Europa. Com 36 gols, o centroavante dos Citizens superou Harry Keane, do rival Tottenham, também da Inglaterra. Alvo do Real Madrid para substituir Karim Benzema (indo para o futebol árabe), o inglês balançou as redes em 30 oportunidades.

Na pontuação do prêmio, organizado pela European Sports Magazines, Haaland terminou com 72 pontos e Keane somou 60. Na terceira colocação ficou Kylian Mbappé, do PSG, com 29 gols (58 pontos). Completam a lista dos cinco artilheiros, o experiente Alexandre Lacazette, do Lyon (27 gols e 54 pontos) e o jovem nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, campeão italiano, que marcou 26 gols (52 pontos).

A Chuteira de Ouro calcula a pontuação dos gols com pesos diferentes, dependendo dos campeonatos. Nas principais ligas – Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, os gols valem dois pontos; em intermediárias, 1,5 ponto, enquanto nas ligas menores, apenas um. Um exemplo ocorre no campeonato turco, onde o equatoriano Enner Valencia, do campeão Fenerbahçe, já fez 29 gols na temporada (ainda há uma rodada). Mas pelo peso diferente do torneio, ele não alcança os outros artilheiros.

Caso o Manchester City vença a Inter de Milão na Turquia, na decisão da Champions, Haaland também fortalece suas chances de ganhar o prêmio de melhor do mundo da temporada 2023. Nessa disputa também estão nomes como Lionel Messi, que levou a Argentina ao título da Copa do Catar, no fim de 2022, Mbappé, do PSG e vice-campeão mundial com a França na Copa, e Vinícius Júnior, brasileiro do Real Madrid.