Anitta fará o show na final da Champions League

A cantora brasileira Anitta será umas das estrelas da grande final da Liga dos Campeões 2022/2023, entre Manchester City e Inter de Milão, dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia. A Uefa revelou nesta quarta-feira, 24, que a artista carioca de 30 anos fará o show de abertura do evento ao lado do cantor nigeriano Burna Boy. “Estou tão empolgada que a notícia finalmente saiu. Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”. afirmou Anitta, em comunicado da Uefa.

“Tendo garantido um enorme sucesso global com a canção Envolver em 2022, Anitta está no meio de um ano recorde que incluiu o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, Versions Of Me, e uma indicação ao GRAMMY de Melhor Novo Artista”, informa a nota da Uefa.

Antes de se apresentar na final da competição europeia, Anitta já havia subido ao palco nas finais da Libertadores de 2019, em Lima, no Peru, e de 2021, em Montevidéu, no Uruguai.

Nos últimos anos, foram responsáveis pelo show da Liga dos Campeões estrelas como Black Eyed Peas, Dua Lipa, Imagine Dragons, Selena Gomez e Camila Cabello.