Alonso chama Hamilton de ‘idiota’ após batida no GP da Bélgica

O clima no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 nesta manhã de domingo, 28, esquentou entre dois campeões mundiais. Logo na primeira volta da prova, o heptacampeão Lewis Hamilton e Fernando Alonso, que já venceu duas temporadas, se envolveram em um acidente, enquanto brigavam pela segunda posição. O piloto espanhol, da Alpine, estava na terceira posição no grid de largada, com o britânico, da Mercedes, ao seu lado. Hamilton forçou a ultrapassagem sobre Alonso e acertou a lateral do carro do espanhol e ambos saíram da pista.

Hamilton até conseguiu retornar à pista, mas em seguida foi caindo de posição e acabou deixando a prova. Revoltado com acolisão, Alonso esbravejou, pelo rádio da equipe, chamando Hamilton de “idiota” e fazendo críticas a maneira de pilotar do heptacampeão mundial. No áudio, ele aparece questionando as habilidades do britânico quando precisa disputar posições com outros pilotos. “Que idiota! Tivemos uma boa largada, mas esse cara só sabe dirigir quando larga em primeiro”, disse Alonso aos engenheiros de sua equipe.

Os comissários investigaram o incidente e decidiram não tomar mais nenhuma medida. A equipe Alpine disse que o carro de Alonso parecia estar intacto. Até o GP da Bélgica, Hamilton era o único piloto que tinha completado todas as provas da temporada. Após a prova, o piloto da Mercedes assumiu a culpa pela batida com Alonso, mas disse que não vai se desculpar porque o espanhol o chamou de “idiota”. O piloto espanhol terminou a prova em quinto lugar.

O holandês Max Verstappen foi o grande vencedor do GP da Bélgica neste domingo, em Spa-Francorchamps, e aumentou ainda mais a distância para o vice-líder do campeonato, que agora é o seu companheiro de Red Bull Sergio Perez.