Al Hilal prepara salário astronômico para contratar Neymar; saiba quanto

Um dia depois da imprensa francesa anunciar que Neymar avisou o Paris Saint-Germain que deseja sair do clube, o futebol da Arábia Saudita, que tem sido protagonista no mercado da bola, se movimentou para tentar tirar o brasileiro da França. Segundo o jornal L’Equipe, o Al Hilal pretende oferecer um salário astronômico para convencê-lo.

O clube que tentou contratar Messi por 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões), mas perdeu a disputa para o Inter Miami há pouco mais de um mês, deve oferecer salário de 80 milhões de euros/ano (R$ 429 milhões) ao atacante e atual camisa 10 da equipe francesa. O clube quer demover a ideia de Neymar em permanecer no futebol europeu. No fim da última temporada, o atleta de 31 anos recebeu sondagens de Chelsea e Manchester United.

O jogador, após longo período de recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito, retornou aos campos na última quinta-feira (3), em partida do PSG contra o Jeonbuk Hyundai, no estádio Busan Asiad, em Busan, na Coreia do Sul. Ele marcou dois gols e deu uma assistência no tranquilo amistoso vencido pela equipe europeia por 3 a 0. Nesta terça (8), o jogador não participou do treinamento com o elenco, após sentir dores na coxa. O clube parisiense estreia no Campeonato Francês, contra o Lorient, em casa, no próximo sábado (12).

Com Neymar na mira, o Al Hilal tenta fazer frente ao seu principal rival, o Al Nassr, que já conta com o veterano português Cristiano Ronaldo. Para esta temporada, o clube já fez contratações de peso como a do meia brasileiro Malcolm, que estava no Zenit (Rússia), do zagueiro Koulibaly, ex-Napoli e do atacante português Ruben Neves, que estava no Wolverhampton, da Premier League.