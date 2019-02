Ainda não realizado, Alex espera ‘consolidar nome’ no Corinthians

O meia Alex tem títulos gaúchos, sul-americanos e do Mundial de Clubes pelo Internacional, mas ainda lhe falta um Brasileirão. Aos 29 anos, o jogador vê a chance cada vez mais próxima no Corinthians, que lidera a competição nacional e pode se sagrar campeão no domingo. Para ele, a conquista confirmaria seu nome no futebol.

‘Estou muito satisfeito de encontrar tudo o que encontrei no Corinthians, desse grande desafio de confirmar meu nome em um grande time no futebol brasileiro e afirmar tudo isso que vinha fazendo desde o início da minha carreira, no Primavera, no Pirassununguense’, disse o jogador, em entrevista ao Sportv, nesta segunda-feira.

Contratado pelo clube paulista no meio do ano pelo valor de 6 milhões de euros, o camisa 12 é o reforço mais caro da atual temporada e tem aos poucos ganhado a confiança do torcedor. Na vitória sobre o Atlético-MG, ele começou como opção no banco de reservas por estar retornando de lesão, teve seu nome gritado nas arquibancadas e entrou em campo para rearrumar o time.

‘Me sinto feliz e, de certa forma, muito consciente de que foi a decisão mais coerente que tomei (deixar o Spartak de Moscou para voltar ao Brasil)’, analisou Alex. ‘Atingir esse estágio de poder conquistar algo no Corinthians é o que me motivou. Não me sinto realizado ainda, quero me realizar conquistando título. Eu estou no lugar certo, no momento certo, agora é só trabalhar’.

No domingo que vem, o sonho de ser campeão brasileiro pode se realizar diante do Figueirense, em Florianópolis. Como até lá ele tem a semana cheia para trabalhar, Alex desta vez deve lutar por uma posição entre os titulares provavelmente com Danilo, que ouviu vaias no Pacaembu.