Agatha e Bárbara vencem e Brasil tem duas duplas nas semis

As brasileiras Agatha e Bárbara fizeram muito bem o dever de casa na noite deste domingo e seguiram os passos das compatriotas Larissa e Talita no volêi de praia: as quatro estão a um passo da grande final olímpica ao conquistar a vaga para a semifinal. A disputa contra as russas Ekaterina Birlova e Evgenia Ukolova foi acirrada no início, mas o segundo set deu mostras de que as brasileiras eram melhores.

Embora as brasileiras tenham iniciado na frente no primeiro set, a seleção russa chegou a abrir seis pontos de vantagem, com 19 a 13. Mas, ponto a ponto, Agatha e Bárbara foram chegando perto das adversárias, até que empataram em 20 iguais, para em seguida fechar o set em 23 a 21.

Após o intervalo, as brasileiras tiveram um jogo mais tranquilo. Com o ataque funcionando e uma defesa eficiente, Agatha e Bárbara iniciaram o segundo set abrindo 5 a 0. Depois, administraram a vantagem. O time russo chegou a encostar em alguns momentos, mas as brasileiras fecharam em 21 a 16.

Final brasileira – Agatha e Bárbara estão a uma vitória da final e poderão enfrentar Larissa e Talita na disputa pelo ouro, caso elas também vençam suas adversárias no próximo jogo. Agatha e Bárbara vão enfrentar as americanas Walsh e Ross.

Na pior das hipóteses, o Brasil tem pelo menos uma medalha de bronze garantida, já que as derrotadas das semifinais vão disputar o terceiro lugar da competição. Mas caso as duas duplas brasileiras vençam seus próximos desafios, podem garantir um ouro e uma prata.

(Com Agência Brasil)