Acompanhe o horário e transmissão dos jogos das quartas da Copa do Brasil

Depois de mais de um mês de intervalo, a Copa do Brasil retoma suas partidas. Grêmio e Bahia vão abrir a disputa das quartas de final, às 21h desta terça-feira (4), em Salvador. Na quarta (5), completam a rodada, o choque-rei São Paulo e Palmeiras, América-MG diante do Corinthians e o Flamengo, que encara o Athletico-PR.

Na Arena Fonte Nova, os donos da casa terão uma rápida “revanche” diante dos gaúchos. O jogo ocorre apenas três dias após este mesmo duelo acontecer, só que pelo Campeonato Brasileiro, com vitória gremista por 2 a 1. Mal no Nacional, o Bahia, comandado por Renato Paiva, tenta surpreender na Copa do Brasil. Para isso, terá que o desafio de encarar um adversário em boa fase. O Tricolor gaúcho é vice-líder do Brasileirão e vem de três vitórias seguidas. O jogo será transmitido pelo canal fechado SporTV e pelo Premiere (pay-per-view).

Na quarta-feira, às 19h30, será a vez de São Paulo e Palmeiras, mais uma vez, duelarem pela competição. No ano passado, o Tricolor passou pelo Verdão nas oitavas de final, em disputa de pênaltis. O primeiro jogo será no Morumbi e o São Paulo quer usar o fator campo para levar uma vantagem para o confronto com o rival no Allianz Parque, no próximo dia 13. A primeira partida será transmitida pelo Amazon Prime Video (streaming).

Às 21h30 da mesma quarta, América-MG e Corinthians se enfrentam no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira partida do mata-mata. As duas equipes convivem com a má fase e circulam pela parte baixa da tabela do Brasileiro, o Coelho é o 19º e o Timão, o 16º. Então, a Copa do Brasil pode ser uma tentativa para salvar a temporada. O jogo terá transmissão da TV Globo (canal aberto), SporTV (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming). Pelo quinto ano consecutivo, Flamengo e Atheltico-PR se enfrentam na Copa do Brasil. A duelo, que também foi realizado na decisão da Copa Libertadores do ano passado (vencido pelo Mengão), acirra a rivalidade entre os dois times rubro-negros. O primeiro jogo será no Maracanã, nesta quarta, , às 21h30, com transmissão da TV Globo, do canal fechado SporTV, Premiere e do streaming Amazon Prime Video.