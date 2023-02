Boxe: Abner Teixeira garante 1ª medalha do Brasil no Torneio de Strandja

Abner Teixeira derrotou o francês Dili Djamili por decisão dividida, nesta quinta-feira (23), e se classificou para as semifinais do Torneio de Strandja, que é disputado em Sófia (Bulgária). Com isso, o medalhista olímpico garantiu a primeira medalha do Brasil na categoria acima de 92 quilos da competição (ao menos a de bronze, já que não há disputa pelo terceiro lugar).

É SEMIFINAAAAAAAAAAL! 🥊 Abner Teixeira está na semi do Torneio de Strandja 🇧🇬. Vitória sobre Dini Djamili 🇫🇷 (+92kg) na raça! A medalha já tá garantida, bora buscar o 🥇! pic.twitter.com/dQxXKCOtbq — Time Brasil (@timebrasil) February 23, 2023

Agora o brasileiro terá como adversário o armênio Davit Chaloyan, que passou pelo alemão Nikita Putilov nas quartas. O duelo será realizado na tarde do próximo sábado (25).

Outro atleta do Brasil a vencer nesta quinta foi Keno Marley Machado. Na categoria até 92 quilos, ele estreou derrotando o turco Acar Berat para garantir a passagem para as quartas de final. O baiano agora mede forças com o uzbeque Lazizbek Mullojonov na tarde desta sexta-feira (24).

Com Agência Brasil

Continua após a publicidade