A pedreira no caminho de Bia Haddad

A tenista Bia Haddad já fez história, ao alcançar a semifinal de Roland Garros – feito que apenas a lendária Maria Esther Bueno, entre brasileiros, conseguiu, em 1964 (ela foi vice campeã) e 1966 (derrotada a caminho da finalíssima). Mas vem pedreira pela frente, amanhã, quinta-feira, a partir de 11h15 – com transmissão pelos canais Sportv3 e ESPN2. A adversaria de Bia será a polonesa Iga Swiatek, de 22 anos, a número 1 do mundo.

Os detalhes dão a dimensão da montanha a ser escalada – embora a brasileira tenha vencido a europeia por 2 a 1, no ano passado, no único confronto entre as duas. Ou seja: que dá, dá.

Mas Swiatek é um fenômeno. Ela tem três títulos de Grand Slam (dois em Roland Garros, em 2020 e 2022, e um no US Open, em 2022). É a mais jovem atleta a ser bicampeã do Aberto da França desde Monica Seles, que fez a dobradinha em 1991, aos 18 anos. No atual torneio não perdeu um set sequer – venceu dez, com placares de 2 a 0.