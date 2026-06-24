A mensagem de Neymar pai para o filho

Neymar pai postou um vídeo de apoio ao filho Neymar Jr. nesta quarta-feira, 24, horas antes da partida contra a Escócia pela terceira rodada da fase de grupos, às 19h.

“Filho, corra. Se dedique, jogue como se fosse o último jogo da sua vida”, diz a mensagem no vídeo – reproduzida tanto pelo filho como pelo pai.

O camisa 10 da seleção brasileira voltou a ser relacionado e pode estrear na Copa do Mundo de 2026, a sua quarta edição na história.

“Chegou a hora. Vamos viver tudo isso juntos. Boa sorte, filho! Boa sorte, Brasil! Que Deus os abençoe e os proteja”, escreveu.

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O possível retorno

Na coletiva de Carlo Ancelotti na noite dessa terça-feira, 23, o assunto que mais despertou interesse dos jornalistas foi Neymar. Perguntado sobre a possibilidade de o camisa 10 voltar a atuar, o treinador garantiu que o atacante está recuperado e à disposição.

A possível estreia também repercutiu na imprensa de outros países, como Argentina, Espanha e Itália.

Caneleiras de R$ 7 mil

O atacante Neymar vai usar caneleiras avaliadas em R$ 7 mil durante a partida contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo. O material foi produzido pela empresa Profix e personalizado pelo artista plástico Thiago Rosinhole.

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“Cada caneleira foi produzida a partir de um escaneamento 3D da perna do atleta, garantindo um nível de precisão impressionante em curvatura, encaixe e conforto. Tecnologia aplicada para criar algo verdadeiramente único”, disse a empresa.

Jogo do Brasil: Empresas são obrigadas a liberar mais cedo?

Apesar de muitas empresas negociarem com seus funcionários a saída antecipada do trabalho, a liberação não é obrigatória. A legislação trabalhista não transforma os dias de partidas da Copa do Mundo em feriados e nem prevê dispensa automática do expediente.

O que acontece se o Brasil perder para a Escócia nesta quarta?

A partida desta quarta-feira vale ao Brasil a liderança do grupo em caso de vitória. Já com uma derrota para a Escócia, a seleção vai passar a depender de outros resultados para se classificar.

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