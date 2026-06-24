Empresas são obrigadas a liberar mais cedo por causa do jogo do Brasil?
Seleção enfrenta a Escócia hoje, 24, às 19h (horário de Brasília)
O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Apesar de muitas empresas negociarem com seus funcionários a saída antecipada do trabalho, a liberação não é obrigatória.
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A legislação trabalhista não transforma os dias de partidas da Copa do Mundo em feriados e nem prevê dispensa automática do expediente. A definição depende da empresa, que pode, por decisão própria ou mediante acordo com os trabalhadores:
- encerrar o expediente antecipadamente;
- permitir que os funcionários assistam ao jogo no local de trabalho;
- adotar banco de horas ou exigir a compensação posterior;
- manter normalmente a jornada.
Também pode haver uma regra específica em convenção ou acordo coletivo da categoria. Nesse caso, a empresa deve cumprir o que foi negociado com o sindicato.
O trabalhador que sair sem autorização ou faltar para assistir à partida pode ter as horas descontadas e receber medidas disciplinares, como advertência. Uma ausência isolada, em regra, não gera automaticamente demissão por justa causa, mas faltas ou desobediências reiteradas podem produzir consequências mais graves.
Decretos que alteram o expediente de órgãos públicos não se estendem automaticamente ao setor privado. Em ocasiões anteriores, o governo federal autorizou horários especiais para servidores, com compensação das horas não trabalhadas; a medida valia para a administração pública abrangida pela norma.
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