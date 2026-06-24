O que acontece se o Brasil perder para a Escócia no jogo de hoje?

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O Brasil enfrenta a Escócia hoje em partida decisiva pela liderança do grupo na Copa. Com 4 pontos, a seleção busca a vitória para garantir a 1ª posição, à frente do Marrocos. Em caso de derrota, a classificação dependerá de outros resultados, abrindo cenários complexos para a fase seguinte do torneio.

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A seleção brasileira entra em campo hoje, 24, contra a Escócia, em partida que vale ao Brasil a liderança do grupo em caso de vitória. A Amarelinha disputa a primeira colocação com o Marrocos. As duas seleções têm quatro pontos, mas o Brasil leva vantagem no saldo de gols: três, contra um dos marroquinos.

+ Escócia x Brasil na Copa: onde assistir, horário e escalações

Em caso de derrota para a Escócia, o Brasil vai passar a depender de outros resultados para se classificar. O primeiro cenário seria com o Marrocos também sendo derrotado pelo Haiti, em partida que acontece no mesmo horário, e com o Brasil preservando a vantagem no saldo de gols. Nesse caso, o Brasil ficaria na segunda colocação do Grupo C e enfrentaria o líder do Grupo F na próxima fase.

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O segundo cenário, em caso de empate ou vitória do Marrocos contra o Haiti, seria a classificação do Brasil como um dos oito melhores terceiros colocados. Com quatro pontos, é provável que a seleção fique entre as oito, mas seria necessária uma combinação de resultados nos demais grupos. Nesse caso, o Brasil poderia enfrentar a Alemanha, líder do Grupo E; o líder do Grupo I, Noruega ou França; ou o México, líder do Grupo A, a depender do quadro completo de classificados.

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Como assistir ao jogo entre Escócia e Brasil hoje?

Escócia e Brasil vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Escócia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley e Robertson; McTominay, Ferguson e Christie; McGinn, Adams e Doak. Técnico: Steve Clarke.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Odds para Escócia x Brasil:

Resultado final

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Betano: Escócia (8.75) – Empate (4.85) – Brasil (1.37)

Bet365: Escócia (9.00) – Empate (5.75) – Brasil (1.30)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: César Ramos (México);

César Ramos (México); Assistentes: Alberto Morín (México) e Marco Bisguerra (México);

Alberto Morín (México) e Marco Bisguerra (México); Quarto árbitro: Espen Eskås (Noruega).

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