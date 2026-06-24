O que acontece se o Brasil perder para a Escócia no jogo de hoje?
A partida de hoje vale a classificação das duas equipes na Copa do Mundo 2026; saiba mais sobre os cenários
A seleção brasileira entra em campo hoje, 24, contra a Escócia, em partida que vale ao Brasil a liderança do grupo em caso de vitória. A Amarelinha disputa a primeira colocação com o Marrocos. As duas seleções têm quatro pontos, mas o Brasil leva vantagem no saldo de gols: três, contra um dos marroquinos.
+ Escócia x Brasil na Copa: onde assistir, horário e escalações
Em caso de derrota para a Escócia, o Brasil vai passar a depender de outros resultados para se classificar. O primeiro cenário seria com o Marrocos também sendo derrotado pelo Haiti, em partida que acontece no mesmo horário, e com o Brasil preservando a vantagem no saldo de gols. Nesse caso, o Brasil ficaria na segunda colocação do Grupo C e enfrentaria o líder do Grupo F na próxima fase.
O segundo cenário, em caso de empate ou vitória do Marrocos contra o Haiti, seria a classificação do Brasil como um dos oito melhores terceiros colocados. Com quatro pontos, é provável que a seleção fique entre as oito, mas seria necessária uma combinação de resultados nos demais grupos. Nesse caso, o Brasil poderia enfrentar a Alemanha, líder do Grupo E; o líder do Grupo I, Noruega ou França; ou o México, líder do Grupo A, a depender do quadro completo de classificados.
Como assistir ao jogo entre Escócia e Brasil hoje?
Escócia e Brasil vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Escócia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley e Robertson; McTominay, Ferguson e Christie; McGinn, Adams e Doak. Técnico: Steve Clarke.
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Odds para Escócia x Brasil:
Resultado final
Betano: Escócia (8.75) – Empate (4.85) – Brasil (1.37)
Bet365: Escócia (9.00) – Empate (5.75) – Brasil (1.30)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR