Ancelotti fala sobre retorno de Neymar contra a Escócia: “Se não jogar, ajuda com experiência”

Ler Resumo





Carlo Ancelotti, após atraso da seleção, fala em Miami. O técnico avaliou a vitória contra o Haiti e revelou a mesma estratégia para o jogo contra a Escócia. Confirmou o retorno de Neymar, descartou preocupação com a lesão de Raphinha e elogiou o potencial de jovens como Rayan e Endrick, que está pronto para jogar.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Após mais de três horas de atraso no voo da seleção brasileira saindo da Filadélfia, a delegação chegou a Miami na noite desta terça-feira (23). Do aeroporto, Carlo Ancelotti seguiu direto para a coletiva de imprensa. Antes cotado para falar com os jornalistas, Matheus Cunha acabou não participando da entrevista.

Ancelotti iniciou a coletiva avaliando positivamente a atuação do Brasil na vitória sobre o Haiti, por 3 a 0, na última sexta-feira (19). Segundo o treinador, a equipe mostrou evolução e deve manter a mesma proposta de jogo diante da Escócia.

“Nossa estratégia será a mesma do jogo contra o Haiti: controlar o jogo, com qualidade no meio-campo, boas saídas de bola e efetividade na finalização. Temos que ter intensidade com a bola e evitar erros”, disse.

O italiano acrescentou que vê a seleção melhorando a cada treinamento e acredita que o grupo está cada vez mais confortável com as ideias implementadas pela comissão técnica.

Continua após a publicidade

Quando questionado sobre o impacto da lesão de Raphinha, que precisou ser substituído durante a última partida e teve constatada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, Ancelotti demonstrou confiança nas opções do elenco. Para ele, o Brasil tem jogadores capazes de desempenhar diferentes funções e suprir a ausência do atacante.

“Rayan, quando entrou, fez um bom jogo. Ele tem muito potencial. Tenho outros jogadores que podem ser adaptados, mas, se precisarmos de amplitude [pela direita], Rayan pode fazer isso”, apontou.

Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

O treinador também aproveitou para elogiar Matheus Cunha, um dos destaques da equipe contra o Haiti: “Cunha também acertou muito no último jogo. Temos muito potencial pela frente e temos que aproveitar.”

Continua após a publicidade

Ao analisar o próximo adversário, Ancelotti previu um confronto complicado. Na avaliação dele, a Escócia “é uma equipe forte fisicamente. Tem uma estratégia clara e organizada. Jogam no 4-4-2, com boa bola longa e cruzamentos. Temos que controlar o jogo nesse aspecto.”

Mas o assunto que mais despertou interesse dos jornalistas foi Neymar. Perguntado sobre a possibilidade de o camisa 10 voltar a atuar, Ancelotti garantiu que o atacante está recuperado e à disposição.

Continua após a publicidade

“Neymar está disponível. Treinou bem durante a semana, se preparou bem para o jogo. Estamos muito felizes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time”, assegurou.

Continua após a publicidade

O técnico também fez questão de elogiar a postura do jogador durante o período de recuperação: “A atitude de Neymar nesses dias foi muito boa. Ele conhece muito bem os companheiros. Trabalhou bem, com seriedade, tentando se recuperar o mais cedo possível. Estou muito feliz com ele. Se não jogar, ajuda com experiência, com conhecimento. Está muito bem.”

Já na reta final da coletiva, o técnico voltou a destacar a evolução da equipe e afirmou que a comissão técnica está concentrada em encontrar a melhor formação possível para o confronto.

“Não pensamos em outra coisa que não seja fazer um bom jogo e montar a melhor escalação possível. Temos experiência, qualidade, temos pernas para jogar. Tenho que usar os jogadores mais adaptados para diferentes formações. Estamos prontos para o jogo”, disse.

Por fim, Ancelotti foi questionado sobre Endrick. Depois de já ter pedido paciência com o jovem atacante em outras entrevistas, o treinador afirmou que ele está preparado para ser titular ou entrar em qualquer momento da partida.”Endrick pode jogar todos os jogos, em qualquer momento. Ele tem capacidade”, destacou.

Ao encerrar o assunto, brincou sobre a expectativa da torcida para ver Neymar e Endrick em ação: “A torcida empurra muito o Endrick, mas amanhã temos também Neymar. Vão apoiar Neymar ou Endrick? Acho que vão apoiar os dois.”

Publicidade