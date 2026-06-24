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Esporte

Neymar joga hoje? Imprensa internacional repercute retorno

Confirmação de Ancelotti sobre o camisa 10 circulou o mundo nas últimas horas

Por Ígor Resende 24 jun 2026, 10h32
Neymar, com cabelo loiro e barba, abraça Vinicius Jr, que sorri, ambos vestindo camisas amarelas da seleção brasileira de futebol, em campo
Neymar e Vini Jr. podem voltar a jogar juntos nesta quarta-feira (Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)
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A possível estreia de Neymar na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira, 24, repercutiu na imprensa internacional. O Brasil enfrenta a Escócia às 19h pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Ainda sem vaga garantida, a seleção pode terminar na 1ª, 2ª ou 3ª colocação do grupo e enfrentar seleções como Alemanha, França e Holanda.

O Diário Desportivo Olé, da Argentina, destacou a contagem regressiva para o retorno do camisa 10 do Brasil e disse que se Neymar estiver bem vai jogar contra a Escócia.

Já o Marca, da Espanha, citou a expectativa de Carlo Ancelotti sobre Neymar. “Atitude excelente, tanto como jogador como companheiro de equipe”, publicaram.

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Enquanto o italiano La Gazzetta dello Sport indagou se Neymar será usado como “falso 9”. As publicações também destacaram as possíveis entradas de Endrick e Rayan na vaga de Raphinha.

Neymar Jr. e Vinicius Jr. com outros jogadores da seleção brasileira, todos vestindo camisas azuis de treino, em campo aberto com gramado verde e céu claro
Jornal argentino repercute retorno de Neymar (Olé/Reprodução)
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Na coletiva de Carlo Ancelotti na noite dessa terça-feira, 23, o assunto que mais despertou interesse dos jornalistas foi Neymar.

Perguntado sobre a possibilidade de o camisa 10 voltar a atuar, o treinador garantiu que o atacante está recuperado e à disposição.

“Neymar está disponível. Treinou bem durante a semana, se preparou bem para o jogo. Estamos muito felizes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time”, disse.

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Caneleiras de R$ 7 mil

O atacante Neymar vai usar caneleiras avaliadas em R$ 7 mil durante a partida contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo. O material foi produzido pela empresa Profix e personalizado pelo artista plástico Thiago Rosinhole.

“Cada caneleira foi produzida a partir de um escaneamento 3D da perna do atleta, garantindo um nível de precisão impressionante em curvatura, encaixe e conforto. Tecnologia aplicada para criar algo verdadeiramente único”, disse a empresa.

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Copa do Mundo 2026
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