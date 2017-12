‘Senna foi uma das minhas inspirações’, afirma Fernando Alonso

Um dos maiores pilotos da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso afirmou, em entrevista ao canal Sky Sports F1, que Ayrton Senna foi uma de suas inspirações para começar a pilotar. Alonso diz que, além de o brasileiro ser um exemplo de atleta, a rivalidade de Senna com o francês Alain Prost despertou a vontade de seguir carreira na Fórmula 1.

“Quando entrei no projeto, fiz isso primeiro porque a Honda estava de volta. Parte da minha inspiração para ser um piloto de F1 nasceu quando criança e assistia a Senna e Prost na televisão pilotando a McLaren-Honda“, contou Alonso.

O piloto espanhol também destacou qual foi seu grande momento na temporada de 2017.”Tenho a impressão de que os fãs e as pessoas que conheço, que gostaram mais este ano e é por isso por culpa de Indianapolis. Essas duas semanas foram definitivamente os destaques do ano, estávamos lutando pela primeira fila do grid, lideramos a corrida, éramos competitivos”.

Por fim, o bicampeão da Fórmula 1 (2005 e 2006) lamentou os maus resultados desta temporada mas afirmou estar ansioso para o ano que vem. “Não funcionou, faltava performance e tivemos que separar nossos caminhos. Estou triste por um lado e feliz por outro porque no próximo ano seremos muito melhores.”

Em 2017, Alonso não conseguiu os bons resultados das temporadas passadas. O espanhol terminou apenas na 15° posição com 17 pontos e não teve resultados expressivos no ano, um dos motivos que fazem com que o piloto comece a projetar sua carreira fora da Fórmula 1.