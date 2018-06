O Zorra deste sábado fará uma sátira do vídeo em que brasileiros aparecem constrangendo uma mulher estrangeira na Rússia, durante a Copa do Mundo. Trecho do esquete do programa da Globo foi compartilhado nesta sexta-feira no Instagram por Dani Calabresa. “Torcendo pela vitória na Copa e pelo fim do machismo. VAMO BRASIL =) #zorra”, escreveu a humorista na legenda.

No esquete, Dani lidera um grupo de atores usando a camisa da seleção brasileira no coro: “Sou bem babaca, sou bem machista”. Em seguida, eles são trancados em uma cela e outra atriz, vestida como policial, fala uma expressão em russo, que outra explica significar “se ferraram”.

No vídeo que viralizou no fim de semana, um grupo de brasileiros aparece cercando uma mulher estrangeira e pede para que ela repita expressões de baixo calão em português. Alguns dos homens já foram identificados – entre eles um político. O Ministério Público Federal no Distrito Federal também abriu inquérito criminal para investigar os brasileiros – a Procuradoria avalia enquadrar o caso como crime de injúria.