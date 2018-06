O Ministério Público Federal no Distrito Federal abriu inquérito criminal para investigar os brasileiros que constrangeram uma mulher russa, na Copa do Mundo, ao fazê-la repetir, em vídeo, palavras em português de baixo calão sem que ela soubesse o significado. A Procuradoria avalia enquadrar o caso como crime de injúria.

O MPF entende que a conduta dos brasileiros ofendeu a dignidade da mulher e a expôs a humilhação pública, “diante do cunho nitidamente machista e discriminatório percebido nas imagens”. A instauração da investigação foi determinada com base na Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher.

Nas imagens, o grupo de ao menos cinco homens, alguns com a camisa da seleção brasileira, tenta convencer a moça a gritar uma frase impublicável, uma referência constrangedora a ela própria. Trata-se da velha piada de mau gosto de fazer estrangeiros repetirem termos chulos em português. Claramente sem entender o significado do que é dito, ela tenta acompanhar os torcedores.

Um dos torcedores foi identificado: é um nome com experiência em política. Nas redes sociais, diversas postagens acusam o grupo de assédio. “A desculpa, como sempre, “é que é só brincadeira”. Machismo/assédio não é brincadeira”, publicou o perfil Quebrando o Tabu.

“Cadê os amigos ‘mas eu não sou machista’ falando desses homenzinhos de merda sacaneando a mina russa? Que nojo. É contra esse tipo de coisa que a gente espera que vocês se coloquem, sabe? É o mínimo. Dar risadinha é compactuar”, postou a escritora Clara Averbuck.