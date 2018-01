Xuxa desabafa sobre mãe: ‘Há anos que eu peço um milagre’

Xuxa Meneghel celebrou o aniversário de 81 anos de sua mãe, Alda, ao mesmo tempo em que desabafou sobre as dificuldades de lidar com avanço do Mal de Parkinson — doença que acomete Alda há mais de 10 anos.

“Minha Aldinha hoje faz 81 anos”, escreveu Xuxa no Instagram, na legenda que acompanha um vídeo com diversas cenas entre ela e a mãe.

“Tem alguns anos que minha Aldinha não pode mais nos beijar ou abraçar… Tem alguns anos que a minha guerreira tá fazendo de tudo pra ficar aqui com a gente… Tem alguns anos que eu me pergunto por que ela sofre tanto, já que só deu amor pra quem a conheceu…. Tem alguns tantos anos que eu me pergunto o que eu fiz pra merecer a melhor mãe do mundo? Tem alguns anos que eu peço um milagre. Te amo e se pudesse daria alguns anos da minha vida pra vê-la sem dor, falando, abraçando… cantando um pequenino grão de areia.”

Assista abaixo ao vídeo: