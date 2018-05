Xuxa dá apoio à greve dos caminhoneiros — com meme ao lado de Angélica

Xuxa usou uma imagem feita com a colega e ex-rival Angélica para apoiar a greve dos caminhoneiros na sua conta do Instagram. Em tom de meme, a apresentadora também fez uso do bom humor. “Migs, vamos para a minha nave! A coisa tá tão feia que você não vai conseguir ir de táxi, não!”, escreveu no post, fazendo referência tanto à espaço-nave de seu Xou da Xuxa como ao grande hit da carreira musical de Angélica, Vou de Táxi, lançado em 1988.

A postagem mostra Xuxa de mãos dadas com Angélica em um programa de televisão. Na legenda, a ‘Rainha dos Baixinhos’ se posicionou: “Eu estou de corpo e alma com os caminhoneiros… não desistam”.

A greve dos caminhoneiros entrou em seu oitavo dia nesta segunda-feira. A categoria mantém bloqueios em estradas por todo o país, o que causa o desabastecimento de produtos e combustível em diversos Estados.