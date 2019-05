Virada Cultural tem público recorde e já atraiu 4,6 milhões de pessoas

O prefeito de São Paulo Bruno Covas declarou neste domingo, 19, que até às 16h30 a Virada Cultural 2019 já tinha atingido 4,6 milhões de pessoas pela cidade. “Ainda temos 12 grandes eventos para acontecer”, disse. De acordo com as estimativas da prefeitura municipal, o público total do final de semana do evento será de cinco milhões de pessoas – configurando esta como a maior edição da história do evento na capital.

A Virada Cultural deste ano contou com 1.200 atrações gratuitas, espalhadas por 32 subprefeituras da capital paulista. São shows, peças de teatro, apresentações de dança, programação infantil e gastronômica. Nomes como Anitta, Pabllo Vittar, Naiara Azevedo, Lucas Lucco e Anavitória se apresentam em pontos da cidade no final de semana.

De acordo com Covas, a edição deste ano do evento contou também com atrações na periferia da capital. “A região central acaba concentrando grande parte dos palcos, mas este ano nós grandes atrações que, além de cantarem no centro, também cantaram em palcos da periferia. Elba Ramalho e Maria Rita, por exemplo, cantaram na Freguesia do Ó. O Emicida cantou no Grajaú”, afirmou.

Na noite de sábado, 18, aproximadamente 160 mil pessoas foram ao Vale do Anhangabaú para assistir ao show do cantor Caetano Veloso, de acordo com a Prefeitura. Já o show da Anitta, no domingo, contou com a presença de cerca de 200 mil pessoas no mesmo local. Apesar de não cobrar ingressos, o evento paga os artistas para se apresentarem e, neste ano, o orçamento foi de 18,6 milhões de reais.

Segundo levantamento da pesquisa do Observatório de Turismo e Eventos da Secretaria de Turismo, 76,3% do público é formado por paulistanos e 23,7% por pessoas de outras cidades. Em 2017 eram 88,6% de paulistanos e 11,4% de outras cidades. No ano passado, a nota geral do público foi 7,9. Neste ano, 8,6, afirmou o prefeito. “O que mostra que a população aprovou o evento”, observou Covas.