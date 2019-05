Os cachês de Anitta, Pabllo e Naiara Azevedo para a Virada Cultural 2019

Marcada para o próximo fim de semana, a Virada Cultural 2019 anunciou sua programação na última quarta-feira 8. Nomes como Anitta, Pabllo Vittar, Naiara Azevedo, Lucas Lucco e Anavitória se apresentam em pontos da cidade de São Paulo entre o sábado e o domingo.

A edição deste ano, que espera receber público de 5 milhões de pessoas, reúne 1.200 atrações gratuitas, espalhadas por 32 subprefeituras da capital paulista. São shows, peças de teatro, apresentações de dança, programação infantil e gastronômica.

Apesar de não cobrar ingresso, o evento paga os artistas para se apresentarem. Neste ano, o orçamento do evento é de 18,6 milhões de reais. Confira abaixo o cachê de alguns dos artistas confirmados na programação:

Anitta: 300.000 reais (show no Anhangabaú, no domingo, às 12h)

Pabllo Vittar: 100.000 reais (show na República, no domingo, às 4h)

Karol Conka: 75.000 reais (shows no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, no sábado, às 20h, e na avenida Cásper Líbero, no domingo, às 2h, com Danna Lisboa)

Lucas Lucco: 100.000 reais (show no Anhangabaú, no domingo, às 17h)

Naiara Azevedo: 120.000 (show na Luz, no domingo, às 17h)

Anavitória: 100.000 reais (show no Anhangabaú, no domingo, às 14h30)

Criolo: 140.000 reais (shows no Anhangabaú, no domingo, à meia-noite, e na Cohab Praça Brasil, no domingo, às 17h)

Emicida: 140.000 reais (shows no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, no domingo, à 1h, e próximo à estação São Bento, no domingo, às 16h)