‘Vingadores: Ultimato’ derruba ‘Avatar’ e conquista bilheteria histórica

Foi um bom fim de semana para a Marvel. No sábado, o estúdio conseguiu com o extravagante Vingadores: Ultimato derrubar o aparentemente imbatível Avatar do topo do ranking que lista as maiores bilheterias da história. O longa de 2009, dirigido por James Cameron, soma 2,789 bilhões de dólares, enquanto os super-heróis chegaram, até o momento, em 2,790 bilhões.

O recorde foi alcançado graças à estratégia da Disney de relançar o filme com trechos inéditos. Levando os fãs mais ávidos a pagarem, novamente, pelo ingresso do cinema.

Enquanto isso, em San Diego, o estúdio apresentou na Comic Con os filmes que farão parte da quarta fase do Universo Cinematográfico da Marvel. No total, serão dez produções, entre 2020 e 2021, para cinema e televisão: que serão exibidos pelo canal de streaming Disney +.

Entre os destaques estão o longa Viúva Negra, em 1º de maio de 2020, sobre a heroína vivida por Scarlett Johansson. Doutor Estranho, com Benedict Cumberbatch, ganhará uma sequência em tom de terror em 2021, enquanto Thor vai dividir os holofotes com Natalie Portman, que volta ao elenco, mas não apenas como namorada do herói, e sim como super-heroína.

Já Os Eternos sairão da gaveta e com elenco estrelado, conduzido por Angelina Jolie ao lado de Salma Hayek e Richard Madden. A trama, que chega aos cinemas em 6 de novembro de 2020, acompanha uma raça de alienígenas poderosos criada a partir da genética humana. E o caçador de vampiros Blade ganhará uma nova versão, agora com Mahershala Ali (vencedor do Oscar por Moonlight e Green Book), no papel do herói.