De olho em recorde de bilheteria, Marvel reestreia ‘Vingadores: Ultimato’

Apesar de Vingadores: Ultimato ter conquistado feitos impressionantes, a Marvel continua mirando em outra grande marca: a de maior bilheteria mundial – a conquista atualmente pertence a Avatar (2009). Na tentativa de derrubar o longa de James Cameron, o estúdio relança o filme em quase 40 países. No Brasil, a reestreia acontece em 11 de julho.

Além do filme completo, a nova versão conta com um vídeo de introdução do diretor Anthony Russo e uma cena deletada, protagonizada por Hulk. Ultimato já foi relançado nos Estados Unidos na última sexta-feira, 28, mas não obteve o resultado esperado: atualmente, o longa dos heróis soma 2,764 bilhões de dólares em bilheteria, enquanto o concorrente da Fox continua na liderança com 2,787 bilhões.

A produção, que marca o final da fase três do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), foi a mais rápida a bater a marca de um bilhão de dólares em bilheteria; demorou apenas onze dias para passar a marca de dois bilhões de dólares e foi o longa a arrecadar mais durante sua estreia mundial (640 milhões de dólares). Além disso, o filme é também a maior bilheteria do Brasil.