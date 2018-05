Vilão de ‘Han Solo’ estrelará filme derivado da saga ‘Star Wars’

A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, indicou os rumos que o próximo spin-off da franquia Star Wars deve seguir. Depois de contar a história de Han Solo e Chewbacca, a produtora explorará a vida do jovem vilão Lando Calrissian, vivido por Donald Glover em Han Solo: Uma História Star Wars, na próxima produção.

Calrissian foi interpretado por Billy Dee Williams na franquia original de Star Wars. Na história, o personagem perde a nave Millennium Falcon para o então amigo Han Solo em uma aposta. “Achamos que o próximo spin-off será dedicado a Lando Calrissian. Claro, ainda há muitas histórias para contar sobre Han e Chewbacca, mas Lando será o próximo”, afirmou Kathleen para a revista francesa Premiere.

A novidade foi divulgada antes mesmo da estreia de Han Solo: Uma História Star Wars no Brasil. O longa mostra as aventuras de Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos acontecimentos retratados em Star Wars. Esse é o segundo spin-off da franquia. O primeiro foi Rogue One: Uma História Star Wars, lançado em dezembro de 2016.