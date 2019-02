Vídeo: uma viagem pelo universo expandido de ‘Star Wars’

Além de sucesso no cinema, a franquia Star Wars possui uma variedade de produtos que ampliam e complementam a história, com detalhes sobre os personagens e a revelação de fatos do futuro e do passado. Nesse pacote, estão histórias em quadrinhos, videogames, séries de animação e romances. Com a proximidade do lançamento de Star Wars — Episódio VII: O Despertar da Força, que recoloca a saga nos cinemas em dezembro, a editora paulista Aleph fechou uma parceria com a Disney para pulbicar no Brasil títulos que estavam fora de catálogo, tratados como lenda, e os vinte novos livros do chamado “cânone oficial” da série.

Em entrevista ao site de VEJA, o diretor da Aleph, Adriano Fromer, e a produtora editorial Katharina Cotrim falam com a jornalista Raquel Carneiro sobre o assunto e indicam o melhor caminho para explorar esse universo expandido da saga intergaláctica.