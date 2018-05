Vídeo: ‘Jurassic Park foi o filme que me moldou’, diz Chris Pratt

Astro do reboot Jurassic World, que resgata o universo de Jurassic Park, Chris Pratt foi convocado pelo estúdio Universal para mostrar os bastidores do próximo longa da franquia, Jurassic World: Reino Ameaçado. Em vídeo que pode ser visto em primeira mão em VEJA (acima), o ator conversa com os novatos Justice Smith e Daniella Pineda, que estreiam sua participação na série no filme que estreia em 21 de junho no Brasil.

Eles conversam sobre suas lembranças do primeiro filme da franquia, Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (1993). “Eu vi no cinema, duas vezes no fim de semana de estreia. Foi o filme que realmente me formou, me moldou. Eu tinha uns 13 anos quando foi lançado”, diz Pratt. Daniella lembra a cena em que um T-Rex destrói um carro em que está uma garota: “Eu queria ser aquela menina”.

Reino Ameaçado vai mostrar como Owen (Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) voltam à ilha Nublar quatro anos após o fechamento do Jurassic Park para resgatar os dinossauros e evitar que eles sejam extintos por causa de um vulcão prestes a entrar em erupção no local.