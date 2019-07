Vestido brasileiro usado por Beyoncé em novo clipe custou R$ 13.000

Um dos vestidos usados pela cantora Beyoncé no clipe Spirit, que estreou na terça, 16, custou 13.000 reais. A peça foi produzida pela grife brasileira Maison Alexandrine, da empresária Alexandra Fructuoso. A encomenda foi feita pela stylist da popstar, Zerina Akers.

“Ela pediu urgência. Queria que ficasse pronto em dez dias. Fizemos em sete. Nove costureiros trabalharam na roupa”, diz Alexandra, que é portuguesa radicada no Brasil.

Croqui do vestido criado pela grife brasileira Maison Alexandrine para a cantora Beyoncé Croqui do vestido criado pela grife brasileira Maison Alexandrine para a cantora Beyoncé

O look — um body e uma capa — tem mais de 18.000 pérolas, vidrilhos e cristais e demorou 160 horas para ser bordado. Pesa 3,4 quilos, e a cantora não gastou um único dólar. Esse tipo de custo serve como investimento da marca brasileira para aparecer lá fora. “É uma vitrine”, diz Alexandra, que também já vestiu outras famosas, como Ariana Grande, Miley Cryus, Ivete Sangalo, Sabrina Sato, Anitta, Pablo Vittar entre outras.

A empresária Alexandra Fructuoso, dona da grife Maison Alexandrine, no ateliê, em São Paulo A empresária Alexandra Fructuoso, dona da grife Maison Alexandrine, no ateliê, em São Paulo

Em menos de 24 horas, o novo clipe da cantora americana Beyoncé já conta com 2,8 milhões de visualizações no YouTube. Spirit faz parte da trilha do live action do filme O Rei Leão — a popstar dá voz a uma das personagens nesta nova versão do longa.

Assista abaixo: