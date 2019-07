VEJA lança e-book para celebrar os 50 anos da chegada do homem à Lua

No sábado, 20 de julho, o histórico pouso do homem em solo lunar completará 50 anos. Para celebrar tal façanha, VEJA preparou o livro A Conquista da Lua, com reportagens publicadas pela revista ao longo deste meio século, começando com o nascedouro do Projeto Apollo e chegando até o momento atual, quando empresas privadas, e não mais nações, passam a disputar a corrida espacial.

A obra, que ajuda a entender toda a saga da humanidade na exploração do cosmo, pode ser adquirida em formato digital na Amazon, por 9,99 reais. Lá tem todos os acidentes, as emoções e as inovações tecnológicas que marcaram a corrida espacial numa antologia imperdível.

Garanta já o seu e-book na Amazon.