Trailer de ‘Mamma Mia! 2’ explora personagem de Meryl Streep

A continuação de Mamma Mia! ganhou o seu primeiro trailer nesta quinta-feira. Com data de estreia prevista para o dia 19 de julho de 2018 no Brasil, o musical se chamará Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo e explorará o passado da personagem Donna, vivida por Meryl Streep. Grande parte do elenco do primeiro longa, incluindo Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan e Stellan Skarsgård, voltarão para a produção.

No novo filme, Sophie (Seyfried) retorna para as ilhas gregas e conta a novidade de que está grávida. Dessa vez, ela aprenderá mais sobre o passado de sua mãe, interpretada por Streep. A jovem Donna será vivida por Lily James, conhecida por protagonizar Cinderela (2015).

O trailer divulgado dá uma prévia da participação da cantora Cher, que também cantará no longa, e mostra algumas canções do Abba que poderão ser conferidas no longa. O novo filme conta com a direção e o roteiro de Ol Parker (O Exótico Hotel Marigold, 2011). Benny Andersson e Björn Ulvaeus — Os “Bs” da sigla Abba — voltam na produção executiva do longa.