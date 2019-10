Na manhã deste sábado 5, funcionários de uma empresa contratada pelo Rock in Rio, a Entreartes, foram encontrados dormindo nas instalações do festival pela Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. “A empresa que contratou esses funcionários terá que pagar uma multa de 30 000 reais, mas o dano já foi feito”, disse Olivar Pimental, auditora fiscal da Superintendência. “O desgaste físico desses trabalhadores não será reparado com uma multa”, acrescentou.

A empresa já havia sido autuada na sexta (4) pela situação irregular dos empregados, que estavam fazendo jornada dupla, e foi multada na sexta (5), após descumprir o termo de conduta assinado com o Ministério Público.

“Os trabalhadores não tinham horário e estavam trabalhando dia e noite. Num evento como esses, é necessário que as empresas preservem a saúde física e mental dos funcionários”, disse a procuradora do Ministério Público.