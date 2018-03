TNT ‘repudia’ comentário transfóbico de Rubens Ewald Filho

O comentário feito pelo crítico de cinema Rubens Ewald Filho sobre a atriz transgênero Daniela Vega, do longa chileno Uma Mulher Fantástica, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, foi reprovado pelo canal pago TNT, onde Rubens atua. Em um momento em que Daniela brilhava sobre o palco, durante a transmissão do Oscar 2018, o crítico soltou “Essa moça, na verdade, é um rapaz”.

O comentário transfóbico pegou mal nas redes sociais, onde foi reproduzido e vilipendiado na madrugada de segunda-feira, e ao longo de todo o dia. Diante da repercussão, a TNT elaborou um comunicado em que diz repudiar a fala do crítico e ter pedido a ele que não repita a cena. O texto ainda deixa em aberto o futuro de Ewald Filho no canal.

“A TNT repudia toda ação e/ou manifestação preconceituosa de qualquer natureza. A marca valoriza, incentiva a respeita a inclusão, a diversidade em todas suas iniciativas para levar o melhor conteúdo e entretenimento para seus fãs”, diz o comunicado.

“Alinhado a esse propósito, a direção da TNT já conversou com o comentarista Rubens Ewald Filho para evitar que episódios como os comentários feitos durante a transmissão do Oscar no último domingo se repitam, e decidirá nas, próximas semanas, o futuro de sua participação nas transmissões e conteúdos digitais da marca”, continua o texto.

No final, o comunicado diz que Rubens Ewald Filho se desculpa pela fala infeliz. “Rubens Ewald Filho é um dos mais respeitados e conceituados críticos de cinema do país, e há anos leva informação, conhecimento e sua paixão na cobertura das premiações pela TNT. Rubens se desculpa pelos termos que possam ter ofendido ou provocado mal-estar. Em nenhum momento houve a intenção de endossar qualquer posicionamento preconceituoso.”