‘The Big Bang Theory’ anuncia data de exibição de último episódio

A rede americana CBS anunciou nesta segunda-feira, 11, a data de exibição do último episódio de The Big Bang Theory nos Estados Unidos: 16 de maio. O seriado chegará ao fim com um episódio duplo, de uma hora de duração.

No Brasil, a produção é exibida pelo canal pago Warner Channel. Ainda não há confirmação da data em que o episódio final irá ao ar por aqui.

A série termina após doze temporadas mostrando o cotidiano dos nerds Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Raj (Kunal Nayyar) e Howard (Simon Helberg) e de suas namoradas e, depois, esposas Amy (Mayim Bialik), Penny (Kaley Cuoco) e Bernadette (Melissa Rauch).

Sitcom que ocupou o lugar que já foi de Friends em relevância cultural e audiência, The Big Bang Theory chega ao fim, segundo a imprensa americana, porque Jim Parsons, o grande protagonista da série, não quis renovar o contrato para mais temporadas – e, sem ele, os produtores não viam sentido em continuar.