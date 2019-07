Terry Crews confirma continuação de ‘As Branquelas’

Após uma série de rumores, a confirmação veio: o longa As Branquelas (2004) vai ganhar uma sequência. A informação foi confirmada por Terry Crews, que interpreta Latrell Spencer no filme, durante entrevista ao programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. Questionado por uma telespectadora se sabia algo sobre uma possível continuação, Crews revelou que o projeto já está em andamento. “Eu me reuni com Shawn (Wayans, um dos protagonistas e roteiristas do filme) e ele me disse ‘cara, nós estamos fazendo isso’.”

O ator ainda aproveitou para brincar com o fato de que a sequência chegará pelo menos quinze anos depois da primeira produção. “Estou me mantendo em forma há quinze anos só para esse filme.”

As Branquelas, lançado em 2004, narra a história de Kevin (Shawn Wayans) e Marcus Copeland (Marlon Wayans), dois agentes do FBI que são designados para a missão de proteger as herdeiras bilionárias Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek).