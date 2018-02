Tempos de crise: Marquezine deu meias de aniversário para Neymar

O atacante Neymar completou 26 anos nesta segunda-feira e para comemorar a ocasião fez uma grande festa no domingo em Paris. O youtuber Matheus Mazzafera foi um dos convidados para o evento e postou um vídeo no seu canal mostrando a preparação de Bruna Marquezine, namorada do jogador, para a festa.

No vídeo, Matheus perguntou o que Bruna deu de presente de aniversário para Neymar e a resposta foi um tanto quanto inusitada. “Meia! Igual vó no Natal”, revelou a atriz. “Ele gosta e pede. Adora meia e cueca divertida e sempre que eu encontro, compro. Com estampa engraçada. Tem outro presente, mas não vou falar. É muito ridículo a pessoa pedir meia. No meu aniversário, eu não peço”, disse.

Bruna ainda comentou que quase perdeu o voo para Paris por causa das gravações da novela Deus Salve o Rei. “A gente saiu correndo da gravação. Jogou o que tinha separado na mala. Por segundos, eu não perco esse voo”, contou a atriz. A festa de Neymar contou com um grande nome de estrelas. Entre os convidados estavam Luciano Huck e Angélica, Sasha Meneghel, a modelo Izabel Goulart e o cantor colombiano Maluma.