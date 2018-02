Neymar celebra aniversário de 26 anos com festa de gala em Paris

O atacante Neymar comemorou a chegada dos 26 anos em grande estilo na madrugada desta segunda-feira. O jogador do Paris Saint-Germain reuniu os amigos, familiares, a namorada Bruna Marquezine e os colegas de clube e seleção brasileira para uma festa de gala em Paris, com direito a show do cantor colombiano Maluma.

Ronaldo, Luciano Huck e Angélica foram alguns dos famosos presentes na festa. Os jogadores do PSG também marcaram presença, com destaque para Edinson Cavani – espantando os rumores de mau relacionamento com Neymar. O uruguaio dançou animadamente e posou para fotos com os “parças” de Neymar.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram detalhes da festa. “Quero agradecer a meu filho, minha namorada, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Todas as pessoas convidadas são importantes pra mim”, discursou Neymar à meia noite. Em seguida, o atacante se emocionou ao ouvir uma gravação do filho Davi Lucca. “Você é meu super-herói”, falou o garoto de seis anos.

Confira, abaixo, imagens da festa:

#NjrFaz26 #BdayNjr26 A post shared by Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) on Feb 4, 2018 at 5:32pm PST

Welcome To Paris @gabrieljesus33 Saison pro : Neymar x Gabriel Jésus x Mbappe pic.twitter.com/QjExFPrpSj — Calma de la hoya (@PAPCALMA10) February 5, 2018

Sempre juntinho 😍💓 A post shared by Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) on Feb 5, 2018 at 2:46am PST

Di Maria, Novogu (amigo do ney) e Cavani curtindo a Festa #NJR26. 😂😂 pic.twitter.com/19mh0WXHhA — Um Gênio Chamado Neymar Jr (@UmGenioNeymarjr) February 5, 2018

@maluma #bdayNJR A post shared by Neymar Jr (@neymar_brunetes) on Feb 4, 2018 at 6:38pm PST

Di maria e Neymar #bdayNJR A post shared by Neymar Jr (@neymar_brunetes) on Feb 4, 2018 at 7:27pm PST

#NJR26: Neymar e Mbappe pic.twitter.com/obk6t45Gen — Um Gênio Chamado Neymar Jr (@UmGenioNeymarjr) February 5, 2018

#NjrFaz26 #BdayNjr26 A post shared by Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) on Feb 4, 2018 at 6:09pm PST

NJR26: Bruna Marquezine, Neymar e Nasser presidente do PSG. pic.twitter.com/xtW8O57dFY — Um Gênio Chamado Neymar Jr (@UmGenioNeymarjr) February 5, 2018

Di Maria na festa do Neymar #NJR26 😂😂😂 pic.twitter.com/etyNoB0l07 — Um Gênio Chamado Neymar Jr (@UmGenioNeymarjr) February 5, 2018

#NJR26: Beijão de Neymar e Marquezine pic.twitter.com/M49LvhO7LL — Um Gênio Chamado Neymar Jr (@UmGenioNeymarjr) February 5, 2018