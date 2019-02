Taylor Swift aproveita viagem com namorado para visitar hospital

Bom coração ou marketing? Não se sabe. Mas Taylor Swift voltou a fazer uma boa ação durante sua passagem pela Austrália, onde seu novo namorado, Tom Hiddleston, está rodando o terceiro episódio da franquia Thor, em que ele interpreta o vilão Loki.

A cantora pop visitou o hospital infantil Lady Cilento, em Brisbane, e posou para diversas selfies ao lado de crianças internadas no local. “Obrigada, Taylor Swift, por nos visitar nesta tarde e surpreender nossos pacientes e familiares. As memórias feitas neste dia nunca serão apagadas”, diz a mensagem publicada pela instituição no Facebook.

A ação foi realizada por uma organização sem fins lucrativos, que convidou Taylor para visitar os jovens hospitalizados. A cantora passou quatro horas no local interagindo com as crianças. Enquanto isso, Hiddleston trabalhava no filme Thor: Ragnarok, previsto para estrear em novembro de 2017.

Apesar do curto tempo de namoro, cerca de um mês, Taylor e Hiddleston já viajaram juntos para diversos lugares, como Estados Unidos, onde vive a cantora, e Inglaterra, terra natal do ator. Eles também viveram dias de romance na Itália.