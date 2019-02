Taron Edgerton encarna Elton John em trailer de ‘Rocketman’

O primeiro trailer da cinebiografia de Elton John deixa claro que Taron Edgerton foi a escolha certa para o papel. Rocketman narra a trajetória do músico americano, nascido Reginald Dwight, desde o início da carreira como um pianista tímido até a figura performática que se tornaria um dos maiores nomes da cultura pop.

Edgerton, que recentemente interpretou o justiceiro encapuzado em Robin Hood – A Origem, foi responsável por entoar pessoalmente todas as canções do filme e, no trailer, podemos ouvir trechos de Your Song, Benny and the Jets e Tiny Dancer.

Rocketman tem direção de Dexter Fletcher (Voando Alto) e roteiro de Lee Hall (Billy Elliot) e estreia no Brasil no dia 30 de maio. Confira o trailer: