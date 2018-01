Steven Spielberg: ‘‘The Post’ é sobre a importância da verdade’

Em uma combinação de peso em Hollywood, Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks no filme The Post – A Guerra Secreta, marcado para chegar aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro. Indicado em seis categorias do Globo de Ouro deste ano, o longa acompanha em detalhes a história de Katherine Graham (Meryl), primeira mulher a editar o tradicional jornal americano The Washington Post, e uma decisão que ia contra o governo americano comandado na época por Richard Nixon.

Cercada por homens, dentro e fora da redação, Katherine precisa decidir qual rumo tomar quando a equipe do editor Ben Bradlee (Hanks) consegue documentos oficiais do governo americano, incriminando quatro presidentes de ocultarem informações sobre a Guerra do Vietnã. A cobertura do caso, que começa com o The New York Times, bate de frente com o poder judiciário do país, que impede o periódico de continuar publicando arquivos confidenciais. Cabe A Katherine e seu The Washington Post decidirem se entram na briga pela liberdade de imprensa. “A história é sobre a importância da verdade e os detalhes da verdade, não só as pinceladas grossas”, diz Steven Spielberg em vídeo divulgado em primeira mão pelo site de VEJA. Confira abaixo os bastidores do longa com o cineasta, elenco e pessoas que participaram da história real. Em seguida, o trailer oficial.