Stan Lee é acusado de assédio sexual por enfermeiras

Stan Lee, 95 anos, foi acusado de assédio sexual por jovens enfermeiras que trabalharam com ele, em sua casa. Segundo o jornal Daily Mail, as mulheres afirmam que o quadrinista da Marvel costumava andar nu pela residência em Los Angeles e que, diversas vezes, foram apalpadas por ele, que chegou a pedir por sexo oral. Ainda de acordo com o jornal, a empresa de cuidadoras contratada por Lee deixou de trabalhar com o roteirista após as reclamações.

Tom Lallas, advogado de Lee, afirma que o quadrinista nega as acusações, que seriam “falsas e desprezíveis”. E que, em resposta, vão entrar com uma ação de difamação contra a empresa. “O senhor Lee não será extorquido ou chantageado, nem vai pagar por nada, já que não fez nada de errado”, diz Lallas. Por enquanto, não existem queixas judiciais de assédio sexual contra Stan Lee.

Cocriador de muitos dos heróis da Marvel, entre eles Homem-Aranha, Hulk e a trupe de X-Men, Lee foi casado por 70 anos com a modelo Joan B. Lee, que morreu no ano passado.