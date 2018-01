Spotify é processado em US$ 1,6 bilhão por direitos autorais

O Spotify está sendo processado em 1,6 bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais) pela empresa Wixen, que administra os direitos autorais de canções de nomes como Neil Young, Janis Joplin e a banda The Doors. Segundo o site do jornal britânico The Guardian, a empresa afirma no processo que o serviço de streaming de música tem canções pelas quais ele não pagou integralmente.

A Wixen diz que o Spotify “pegou um atalho” quando fez um acordo com grandes gravadoras para disponibilizar as canções em seu catálogo. De acordo com o processo, as leis americanas garantem que cada música tem duas divisões de direitos autorais, uma para a gravação e outra para a composição. A empresa afirma que o Spotify não pagou pelos direitos de composição de mais de 10.000 canções – ela pede 150.000 dólares por cada música.

O Spotify já enfrentou processos parecidos no passado. Em 2016, por exemplo, o serviço de streaming pagou mais de 20 milhões de dólares por direitos a várias empresas. Já em 2017, entrou em acordo com três empresas de administração de direitos, desembolsando mais de 43 milhões de dólares.

A notícia sobre o novo processo surge exatamente no momento em que a empresa parece estar se preparando para se tornar pública e aceitar investimentos de fora. De acordo com o site Axios, o Spotify deu entrada nos documentos para abertura de capital em dezembro.