Simone e Simaria anunciam pausa em shows até dezembro

Simone e Simaria ficarão afastadas dos palcos até o fim de dezembro, divulgou a assessoria de imprensa da dupla sertaneja nesta segunda-feira. A expectativa é que as irmãs retomem a agenda quando terminar o tratamento de Simaria, que luta contra uma tuberculose ganglionar. Ao contrário do que aconteceu no primeiro semestre, quando a cantora ficou quatro meses afastada e Simone assumiu os shows, dessa vez, a irmã optou por fechar a agenda da dupla.

“Sentiremos saudades dos shows, mas nesse momento preciso zelar pela minha saúde e de minha irmã”, diz Simaria no comunicado. Já Simone agradeceu o apoio dos fãs, que continuaram a comparecer às apresentações, mesmo sem Simaria. Porém, ela explicou que desta vez precisa esperar pela irmã. “Aqui, é tampa e panela, uma completa a outra. Sinto um vazio de estar na estrada sem ela. Peço que entendam a minha decisão e, prometemos, em breve, voltarmos com toda nossa alegria, fazendo o espetáculo que vocês merecem.”

Simaria aproveitou para afirmar que, durante a pausa, elas vão continuar preparando o DVD. “Será um presente para todos nossos fãs que estão ao nosso lado durante esses meses todos.”

A cantora foi diagnosticada com tuberculose ganglionar em abril, após cinco dias de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela continuou o tratamento e aproveitou para tirar férias. Em agosto, ela retornou à estrada junto com a irmã. Porém, voltou a se sentir mal e foi internada no dia 13 de setembro. Em comunicado à imprensa liberado na ocasião, o médico de Simaria, David Uip, afirmou que a cantora ficaria afastada até o fim do tratamento.

Último show – Simone se apresentou no domingo, dia 30, no festival Canta Niterói, Rio de Janeiro. O show foi o último antes do anúncio da pausa. No palco, a cantora chorou e compartilhou com os fãs sobre a pausa da dupla. “Quero contar com a oração de todos vocês para pedir ao Papai do Céu para trazer o mais rápido possível a Simaria para perto da gente.”

Confira vídeo: