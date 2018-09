‘Ainda não estou pronta para voltar para a estrada’, diz Simaria

Simaria, da dupla com Simone, foi novamente afastada dos palcos. A cantora foi diagnosticada com tuberculose ganglionar em abril deste ano, mas recebeu alta para voltar a trabalhar quatro meses depois, em agosto. Contudo, ela voltou a se sentir mal e foi internada na quinta-feira, 13, no Hospital Sírio Libanês, onde passou o final de semana em observação.

Em comunicado à imprensa, o médico de Simaria, David Uip, afirma que a cantora ficará afastada até o fim do tratamento — sem data marcada. A cantora pede desculpas aos fãs por não conseguir voltar para a estrada: “Dei, como sempre, o melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para voltar à estrada, com a agenda de shows. Agradeço a cada oração e carinho que tenho recebido. Agora vou me cuidar para, em breve, voltar e levar a minha alegria para todos os nossos fãs, ao lado da minha irmã Simone”, disse.

Simone anunciou que a dupla interromperia a agenda de shows no último sábado, referindo-se à doença da irmã. Segundo comunicado da assessoria de imprensa da dupla, ela, que estava com férias programadas, segue analisando a possibilidade de manter os compromissos sozinha.