Simaria sobre pausa na carreira: ‘Às vezes é preciso parar para se cuidar’

As vezes é preciso parar! Parar pra se cuidar e refletir. Olhar com a razão, e não com o coração. Sempre me entreguei a tudo que faço, doando o maximo de mim e, muitas vezes, cheguei a esquecer que aqui existia uma pessoa que precisava olhar pra si mesma e se colocar em primeiro lugar. Foi preciso ficar doente pra entender isso mas, hoje, estou aqui pra agradecer a Deus por cada coisa que ele concede em minha vida. Agradeço a ele por nunca, nunca, me deixar só. Por sempre cuidar de mim e de todas as pessoas que eu amo. Esses dias aqui em Maldivas foi como um remédio para a minha saúde e minha alma. Há anos que não conseguia ficar grudada com a minha família, eu só trabalhei. Sabe, a frase que a gente mais escuta é “aproveite esse momento da carreira de vcs” e, com isso, acabamos esquecendo que a vida é muito mais simples do que se pode imaginar. Esse tempo foi sagrado pra mim. Nunca esquecerei de tudo que passei e de tudo que aprendi. Obrigada, senhor, pela familia magica que contruí . Obrigada, senhor, por ser tão maravilhoso comigo. Eu te amo, Deus! Thank so much , @fsmaldives. I could live the best days of my life in this paradise next to my family. #fourseasons #maldives

A post shared by Simaria Mendes (@simaria) on Jul 5, 2018 at 6:04am PDT