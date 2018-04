Apesar de Simaria internada, irmã Simone mantém agenda da dupla

Simaria, dupla sertaneja de Simone, permanece internada em São Paulo, após sentir um mal-estar na última quinta-feira. Mesmo assim, as cantoras não alteraram a agenda de shows, que conta com apresentações em Araxá (MG) na sexta-feira, Fortaleza (CE) no sábado e Nova Friburgo (RJ) no domingo. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa das artistas.

No fim de semana, Simone teve que subir ao palco sozinha na 48ª edição da Expoagro em Itapetininga, interior de São Paulo, porque sua irmã, Simaria, foi internada após passar mal. A equipe das cantoras aguarda o laudo médico para saber a causa dos sintomas. Simaria aproveitou a internação para fazer alguns exames, uma vez que ela já havia passado mal algumas semanas atrás. A previsão é que o resultado saia ainda nesta semana.

Em novembro do ano passado, a dupla chegou a cancelar seis apresentações depois de Simaria ficar com uma infecção aguda nas vias aéreas superiores. Na último semana, elas ainda terminaram de gravar o programa The Voice Kids, da Globo, em que foram técnicas da vencedora da competição, Eduarda Brasil.

(Com Estadão Conteúdo)