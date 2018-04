Simaria é diagnosticada com tuberculose ganglionar

Internada na última quinta-feira, dia 12, no Hospital Sírio-Libanês, Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar. A cantora da dupla Simone e Simaria deu entrada no hospital em São Paulo com sintomas como emagrecimento e alterações gastrointestinais

Segundo o boletim médico divulgado pela instituição, os exames mostraram anemia e um aumento do gânglio supraclavicular à direita, local afetado pela doença – uma variação do tipo mais comum da tuberculose, que atinge os pulmões.

Simaria recebeu alta nesta terça-feira e continuará o tratamento em sua residência. Ela ficará afastada do trabalho pelo período de 30 dias. Enquanto isso, sua irmã Simone continuará com a agenda de shows da dupla sertaneja.

Em novembro do ano passado, a dupla chegou a cancelar seis apresentações depois de Simaria ficar com uma infecção aguda nas vias aéreas superiores. Na último semana, elas ainda terminaram de gravar o programa The Voice Kids, da Globo, em que foram técnicas da vencedora da competição, Eduarda Brasil.