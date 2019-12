Silvio Santos ignora escolha do público e é acusado de racismo nas redes

Já virou quase rotina o nome de Sílvio Santos aparecer em meio a polêmicas nas redes sociais. No último domingo 8, o apresentador foi acusado de racismo por usuários do Twitter depois de mudar as regras do quadro Quem Você Tira – em que o público escolhe a melhor cantora dentre quatro – para favorecer uma candidata branca em detrimento de Jennyfer Oliver, intérprete negra que conquistou uma larga vitória pelos votos do auditório.

A controvérsia começou ainda no início do quadro, quando três das quatro participantes cantaram a música Dona de Mim, de IZA. Jenyfer seria a última a se apresentar, mas foi interrompida pelo apresentador com o argumento de que a canção era chata demais, causando uma situação embaraçosa. “Em nenhum momento eu me fiz de vítima, mas me senti super constrangida pela situação dele ter escutado as três cantarem e quando chegou na minha vez ele me barrou, falou que a música era muito chata”, desabafou ela em seu perfil no Instagram. “Quem escolheu a música foi a própria produção, não foi nenhuma de nós. Achem o que quiserem, não estou me fazendo de vítima, mas me senti prejudicada naquele momento”, completou Jennyfer.

Depois da reclamação de Sílvio quanto à música, as participantes interpretaram ainda outras duas canções: Eva, do grupo Rádio Taxi (e posteriormente sucesso na versão da Banda Eva), e o hit Caneta Azul, que se popularizou no YouTube no último mês. O auditório, então, ficou incumbido de eleger a vencedora – e escolheu Jennyfer, que levou 84 dos 100 votos da plateia. Na hora da premiação, no entanto, Sílvio decidiu que daria 500 reais para cada participante, e escolheria a sua preferida, que foi presenteada com mais 500 reais.

“Na minha opinião, a melhor intérprete de televisão é a Juliani. Você ganhou. Você é muito bonita, você canta bem e ganhou mais 500 reais”, disse o apresentador à cantora que recebera apenas 5 votos do público.

No programa Sílvio Santos, de 08/12/2019, em uma competição de calouros, a vencedora, uma mulher negra venceu, porém não levou o prêmio, quem levou o prêmio foi uma mulher bonita, segundo o Silvio Santos!!! pic.twitter.com/jktMdFPGzL — MaBenigno™🕊️ (@marcio_benigno) December 9, 2019

Em uma sequência de stories, Jennyfer comentou o ocorrido. De acordo com ela, o programa fora gravado três semanas antes, e por isso ela não pôde mencionar nada sobre o assunto ou expor a situação antes de a atração ir ao ar. A intérprete disse, ainda, que acreditava que a parte em que foi impedida de cantar seria cortada na edição final, fato que não ocorreu. “O programa era para ser ‘quem você tira’, o público que tinha que tirar quem eles não tinham gostado e quem seria a melhor. Acabou que ele gostou da Ju e falou que ela ganharia mais 500 reais por ser mais bonita. Só que aí entra aquela questão, o quadro era para cantora, não para beleza”, continuou, adicionando em seguida ficou muito amiga das outras três participantes, e que todas são “lindas e talentosas”.

Já sobre as acusações de racismo, a cantora preferiu evitar um confronto direto. “Em nenhum momento eu postei nada falando que ele foi racista comigo ou algo do tipo, as pessoas sentiram e postaram coisas no Twitter e no Instagram – e se as pessoas sentiram, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um tem a sua. Quem assistiu viu, o povo sentiu a situação.” declarou.

“Nós ganhamos o dinheiro, pagamos as contas, e o Silvio vai continuar podre de rico e não vai adiantar nada ficar brigando pelo o que a gente acha que tá certo, porque o certo hoje é o errado, e o errado hoje é o certo. Não vai adiantar processar e ir atrás de direitos porque aí eu vou ser prejudicada, nunca mais vou participar de emissora nenhuma porque o que manda é o dinheiro, e aí pode comprar advogado e calar a minha boca, então deixa pra lá, não vale a pena”, refletiu ela, temendo um possível boicote. Em seguida concluiu agradecendo o apoio. “O que vale mais é a paz, então vamos viver em paz. O importante é o amor de vocês por nós artistas.”

Confira algumas reações no twitter:

Não tem ninguém pra demitir o Silvio Santos da própria emissora? Sei lá sabe, aposentar, a emissora é dele, ok, mas não é feita só de pessoas racistas, não é possível que as pessoas em cargo de chefia não falem: poxa não tá na hora de afastar o homem não? — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) December 9, 2019

Até quando este país vai continuar tratando Silvio Santos como um vovozinho rico que tem uma TV e permitindo seus abusos contra mulheres, atitudes racistas e toda sua decrepitude moral? Chega deste senhor! — Aquiles Lins (@linsaquiles) December 9, 2019

O Silvio Santos é exemplificação do racismo no Brasil, sempre usando um jeitinho cordial e humorístico pra disseminar preconceito. Se você é preto, tentarão sempre criar “regras” p te impedir de vencer. Ser bom ainda é pouco, e isso vale pra qualquer coisa. — 𝘽𝙖𝙠𝙖𝙮𝙤𝙠𝙤 (@ocaio_9) December 9, 2019

Na rede social, o público ainda fez um comparativo com o Miss Universo, concurso de beleza que foi ao ar também no último domingo, 8, e elegeu uma mulher negra como a mais bonita do mundo.

Reza a lenda que essas imagens fazem o Silvio Santos chorar#MissUniverse2019 #MissUniverseThailand2019 pic.twitter.com/Ukh1Amqkc9 — Caed, o escritô (@caedmoree) December 9, 2019