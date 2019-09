Shakira e Jennifer Lopez apresentarão show de intervalo do Super Bowl

O tradicional show de intervalo do Super Bowl, final da liga de futebol americano, vai apostar em um clima latino. Pela primeira vez, a americana de ascendência porto-riquenha Jennifer Lopez dividirá o palco com a colombiana Shakira. A apresentação acontece no dia 20 de fevereiro de 2020.

“Desde que eu vi Diana Ross voando no show do intervalo eu sonhava em participar do Super Bowl”, disse Jennifer em comunicado. Já Shakira se emocionou que a data do show cairá no dia do seu aniversário e ressaltou a importância de representar a América Latina: “Eu estou muito honrada por fazer parte de um dos maiores palcos do mundo, na companhia de uma artista que representa latinos e latinas dos Estados Unidos e de todo o mundo”, escreveu.

Na temporada passada, o show do intervalo do Super Bowl ficou nas mãos da insossa banda Maroon 5. Segundo a Billboard, foi a audiência mais baixa da história. O espetáculo foi visto por 100,7 milhões de espectadores, uma queda de 3% em relação ao de 2017, que teve 103,4 milhões e foi conduzido por Lady Gaga.