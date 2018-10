‘Segundo Sol’: A morte é o melhor final para Karola? Vote

Em sua reta final, Segundo Sol já desenha os destinos de seus personagens. Karola (Deborah Secco), que começou a novela das 9 da Globo como uma mentirosa profissional, chegando a roubar um bebê e a forjar a morte de seu namorado, Beto Falcão (Emílio Dantas), tem passado por poucas e boas nos últimos capítulos. Durante 18 anos, ela viveu como a viúva do cantor de axé, mãe de seu único herdeiro e casada com o bonitão, que passou a atender pelo nome de Miguel. Tudo ia muito bem, até Luzia (Giovanna Antonelli), a maior vítima das tramoias da vilã, voltar da Islândia e desmontar o teatro da inimiga.

Foi a partir daí que Karola passou a comer o pão que o diabo amassou, sofrendo principalmente quando perdeu a confiança do filho roubado Valentim (Danilo Mesquita). Ainda precisou tomar banho com moradores de rua em um chafariz no meio da rua e até teve um surto que culminou em um radical corte de suas longas madeixas louras. A redenção que vem se ensaiando para a personagem, porém, pode não se concretizar: já circulam rumores de que a vilã vai morrer nos últimos capítulos do folhetim. Você concorda com esse desfecho? Vote na enquete abaixo e escolha o melhor destino para Karola.