Secretaria de Saúde alerta Anitta: ‘Malandro é o aedes aegypti’

Depois do Detran-RJ, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro pegou carona no sucesso de Anitta para divulgar suas campanhas. No Twitter, o órgão estadual chamou a atenção para um detalhe de uma cena do videoclipe de Vai Malandra, lançado nesta segunda-feira com bastante estardalhaço: a água parada sobre a laje, ideal para a proliferação de mosquitos.

“Tu tá louca?! Não dá mole pra dengue, zika e chikungunya!”, lembrou a conta da Secretaria da Saúde, que arriscou até uma rima. “Tá pedindo, se prepara, vou falar, preste atenção: com apenas dez minutos você pode exterminar o vilão”.

Antes, já haviam publicado outra mensagem, com uma foto da cantora refletida em um espelho d’água sobre uma casa no Morro do Vidigal, onde o vídeo foi rodado. “Malandro mesmo é o aedes aegypti, que, enquanto você curte distraído o novo hit da Anitta, ele aproveita essa água parada para se reproduzir”.

Malandro mesmo é o Aedes aegypti, q, enquanto vc curte distraído o novo hit da @Anitta, ele ta aproveita essa água parada pra se reproduzir. Se liga: combatendo o mosquito, você cuida da sua saúde! Bora manter a menor taxa de mortalidade por dengue no RJ desde 2005! #VaiMalandra pic.twitter.com/8tc5TBLyS9 — Conexão Saúde RJ (@SaudeGovRJ) December 19, 2017

Pouco depois do lançamento de Vai Malandra, o Detran fluminense também fez comentários engraçadinhos. Desta vez, porém, em vez de bronca, Anitta foi elogiada. Logo no começo, ela sobe na garupa de um moto-táxi e não abre mão de um capacete cor-de-rosa. A hashtag usada foi #SejaEssaPessoa.